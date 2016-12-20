Сумские патрульные продолжают учить детей ПДД

Стражи порядка рассказывали о дорожных знаках и проводили беседы на тему правил безопасного поведения вблизи проезжей части.
Малыши отвечали на вопросы полицейских и задавали им вопросы. За активное участие в занятии дети получили сразу несколько подарков: сладости, раскраску и книгу «1000 и 1 поворот».
Получив раскраску, дети сразу бросилась рисовать и попросили патрульных им помочь.
Напоследок дети имели возможность посидеть в служебном автомобиле Toyota Prius и сфотографироваться на память с инспекторами.
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