Сумские патрульные продолжают учить детей ПДД Накануне рождественских праздников патрульные пришли в детский сад № 21 «Волошка».

Стражи порядка рассказывали о дорожных знаках и проводили беседы на тему правил безопасного поведения вблизи проезжей части.

Малыши отвечали на вопросы полицейских и задавали им вопросы. За активное участие в занятии дети получили сразу несколько подарков: сладости, раскраску и книгу «1000 и 1 поворот».

Получив раскраску, дети сразу бросилась рисовать и попросили патрульных им помочь.

Напоследок дети имели возможность посидеть в служебном автомобиле Toyota Prius и сфотографироваться на память с инспекторами.