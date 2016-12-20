Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27138

Сумские патрульные продолжают учить детей ПДД

Накануне рождественских праздников патрульные пришли в детский сад № 21 «Волошка».

Стражи порядка рассказывали о дорожных знаках и проводили беседы на тему правил безопасного поведения вблизи проезжей части.

Малыши отвечали на вопросы полицейских и задавали им вопросы. За активное участие в занятии дети получили сразу несколько подарков: сладости, раскраску и книгу «1000 и 1 поворот».

Получив раскраску, дети сразу бросилась рисовать и попросили патрульных им помочь.

Напоследок дети имели возможность посидеть в служебном автомобиле Toyota Prius и сфотографироваться на память с инспекторами.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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