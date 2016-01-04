В Сумах началась кампания декларирования доходов граждан С 1 января стартовала кампания декларирования доходов граждан.

Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, полученных сумчанами в 2016 году, необходимо подать в органы Государственной фискальной службы по месту регистрации.

Ежегодное декларирование доходов гражданами связано с выполнением требований Налогового кодекса Украины, согласно положениям которого плательщики налога в соответствующих случаях обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору, или имеют право подать декларации для получения налоговой скидки.

Кроме того, с 1 января 2017 года введена новая форма декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденной приказом Минфина Украины от 15.09.2016 № 821.