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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06113

В Сумах началась кампания декларирования доходов граждан

С 1 января стартовала кампания декларирования доходов граждан.

Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, полученных сумчанами в 2016 году, необходимо подать в органы Государственной фискальной службы по месту регистрации.

Ежегодное декларирование доходов гражданами связано с выполнением требований Налогового кодекса Украины, согласно положениям которого плательщики налога в соответствующих случаях обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору, или имеют право подать декларации для получения налоговой скидки.

Кроме того, с 1 января 2017 года введена новая форма декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденной приказом Минфина Украины от 15.09.2016 № 821.

Общество Налоговая декларация
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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