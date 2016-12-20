Шосткинец пытался украсть из магазина штаны

На линию «102» поступило сообщение от владельца одной из торговых точек города по реализации одежды. Мужчина пояснил, что задержал неизвестного, который пытался похитить из магазина штаны, цена которых составляла 350 гривен.
Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что посетитель пытался вынести брюки, спрятав их под куртку. Однако владелец заметил действия посетителя, и сделал тому замечание. Поняв, что его разоблачили, мужчина попытался убежать.
Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления 31-летний житель райцентра, который в свое оправдание пояснил, что таким образом хотел обновить свой гардероб.
Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 22-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, пользуясь случаем, проник в подсобное помещение...
Полиция Тростянца уличила в краже 43-летнюю жительницу района, которая в следующую после новогоднего праздника ночь украла у своей 87-летней односельчанки...
В одном из сел Шосткинского района 40-летний ранее судимый мужчина обокрал пенсионерку, которая, пожалев, пустила его на ночлег. Злоумышленник похитил...
Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 19–летнего жителя района, который ночью проник в сельский магазин и украл оттуда товары...
Правоохранители Шостки установили и задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего местного жителя, который обокрал магазин по реализации мобильных телефонов....