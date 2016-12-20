Шосткинец пытался украсть из магазина штаны Пытаясь обновить свой гардероб, ранее судимый за имущественные преступления 31-летний мужчина попытался вынести мимо кассы штаны. Однако его действия заметил владелец торговой точки, который и вызвал сотрудников полиции.

На линию «102» поступило сообщение от владельца одной из торговых точек города по реализации одежды. Мужчина пояснил, что задержал неизвестного, который пытался похитить из магазина штаны, цена которых составляла 350 гривен.

Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что посетитель пытался вынести брюки, спрятав их под куртку. Однако владелец заметил действия посетителя, и сделал тому замечание. Поняв, что его разоблачили, мужчина попытался убежать.

Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления 31-летний житель райцентра, который в свое оправдание пояснил, что таким образом хотел обновить свой гардероб.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.