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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47222

Полиция расследует два ДТП с тяжелыми последствиями на Сумщине

Два дорожно-транспортных происшествия произошли 3 января на территории Кролевецкого и Лебединского районов, и в обоих из них погибли люди.

Около 14 часов, водитель автомобиля ГАЗ-3110, с государственным регистрационным номерным знаком Черниговской области, двигаясь в направлении города Кролевец, на обледеневшей дороге вблизи села Алтыновка Кролевецкого района не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний водитель, житель Черниговщины погиб на месте происшествия. Как выяснилось, это был глава Бахмачского райсовета Виталий Кочерга.

В тот же день  неподалеку от села Яснополье (бывшая Комиссаровка) Лебединского района произошло столкновение автомобиля «Ниссан», под управлением 38-летнего жителя с. Торопиливка Сумского района с маршрутным микроавтобусом «Газель», который двигался по маршруту Сумы - Ромны. В результате аварии погибла 28-летняя пассажирка легковушки, а его водитель и одна из пассажирок маршрутки получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и начала расследование обстоятельств, повлекших трагедии, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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