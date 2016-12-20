Полиция расследует два ДТП с тяжелыми последствиями на Сумщине Два дорожно-транспортных происшествия произошли 3 января на территории Кролевецкого и Лебединского районов, и в обоих из них погибли люди.

Около 14 часов, водитель автомобиля ГАЗ-3110, с государственным регистрационным номерным знаком Черниговской области, двигаясь в направлении города Кролевец, на обледеневшей дороге вблизи села Алтыновка Кролевецкого района не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний водитель, житель Черниговщины погиб на месте происшествия. Как выяснилось, это был глава Бахмачского райсовета Виталий Кочерга.

В тот же день неподалеку от села Яснополье (бывшая Комиссаровка) Лебединского района произошло столкновение автомобиля «Ниссан», под управлением 38-летнего жителя с. Торопиливка Сумского района с маршрутным микроавтобусом «Газель», который двигался по маршруту Сумы - Ромны. В результате аварии погибла 28-летняя пассажирка легковушки, а его водитель и одна из пассажирок маршрутки получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и начала расследование обстоятельств, повлекших трагедии, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.