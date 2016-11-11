На Сумщине прогнозируют 30 см снега

По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.
В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18ºС.
9 января 2017 года ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.
В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16ºС, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25ºС мороза.
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