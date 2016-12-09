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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02199

На Сумщине пьяная драка завершилась больницей

Работники полиции Сумского района выясняют обстоятельства и причины бытовой драки двух нетрезвых местных жителей. В результате конфликта старший мужчина попал в больницу с тяжелыми телесными повреждениями, младший дает объяснения случившегося, следователем.

Около семи утра в дежурную часть Сумского райотдела полиции позвонила дежурный врач Сумской областной больницы с сообщением о том, что в медицинское учреждение с многочисленными побоями доставлен 44-летний мужчина. В условиях стационара ему было диагностированы ушиб и закрытая травма грудной клетки, перелом трех ребер слева и посттравматический пневмоторакс. На вызов немедленно выехали сотрудники полиции.

В ходе проверки обстоятельств, при которых человек получил телесные повреждения, сыщики выяснили, что накануне поздно вечером к потерпевшему приходил в гости 38-летний сосед по улице. Мужчины изрядно выпили, и уже под утро гость собрался было идти домой. Однако, едва выйдя со двора, у товарищей по бутылке вспыхнула ссора, в результате которой молодой сосед набросился на старшего товарища с кулаками.

Сейчас избитый находится под наблюдением врачей. По его приятелю следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения), в соответствии с санкцией которой ему грозит заключение сроком от 5 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения
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