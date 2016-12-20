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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04546

Внимание! Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадала несовершеннолетняя девочка, произошло днем 30 декабря на улице Веретиновской в Сумах. Полиция открыла уголовное производство и просит откликнуться свидетелей ДТП.

30 декабря около 13 часов 45 минут 57-летний водитель автомобиля «Ниссан Х-трейл», белого цвета, двигаясь по улице Веретиновской со стороны улицы Ковпака, в районе поворота к конноспортивной школе, допустил наезд на пешехода-девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП 12-летний ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, и просит граждан, которые были свидетелями происшествия обратиться в следственное отделение по расследованию ДТП Сумского отдела полиции.

Контактные телефоны: 050-962-32-36, 050-407-31-02 или 102, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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