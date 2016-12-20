Внимание! Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП

30 декабря около 13 часов 45 минут 57-летний водитель автомобиля «Ниссан Х-трейл», белого цвета, двигаясь по улице Веретиновской со стороны улицы Ковпака, в районе поворота к конноспортивной школе, допустил наезд на пешехода-девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП 12-летний ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, и просит граждан, которые были свидетелями происшествия обратиться в следственное отделение по расследованию ДТП Сумского отдела полиции.
Контактные телефоны: 050-962-32-36, 050-407-31-02 или 102, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
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