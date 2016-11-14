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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15220

В Белополье полицейские задержали вооруженного АТОшника, которому не хватало на сигареты

В Белополье по подозрению в совершении разбойного нападения на продовольственный магазин работники полиции задержали 40-летнего местного жителя. Вооруженный пистолетом мужчина, угрожая оружием владельцу магазина и продавцам, требовал... пачку сигарет.

Сообщение о разбойном нападении на один из магазинов в г. Белополье на линию «102» поступило в 18:00. Мужчина, назвавшийся владельцем магазина, рассказал, что один из посетителей, вооруженный пистолетом, отобрал у него пачку сигарет, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранителям потерпевший рассказал, что нападающий вел себя достаточно спокойно и явно не рассчитывал увидеть в магазине трех работников заведения. В вытянутой руке он держал револьвер, который переводил то на жену владельца магазина, то на продавщицу, то на него. Затем попросил дать пачку сигарет, подошел к прилавку, взял желаемое и ушел.

Личность злоумышленника полицейским удалось быстро установить благодаря расположенным в магазине камерам видеонаблюдения. Им оказался 40-летний местный житель, который год назад вернулся из зоны АТО. Задержали нападавшего сотрудники криминальной полиции через несколько часов у его собственного дома.

Правоохранителям подозреваемый рассказал, что вечером изрядно выпил с другом, а потом пошел проверить свой еще один, нежилой, дом. По дороге захотел курить, а потому и зашел в ближайший магазин. «Последующие события едва помню, - говорит он. - Не знаю, что она мне сказала, я вытащил пистолет из кармана и сказал... давай сигареты. У меня же 20 гривен было, бросил и пошел». На вопрос полицейских: откуда у него оружие, ответил, что нашел накануне, под елкой в центре города. После чего добавил, что «стрелять все равно бы не стал», ведь что такое оружие - хорошо понимает. Вот только протрезвев, свой поступок называет полной катастрофой...

«Сотрудники Белопольского отделения полиции сработали достаточно оперативно для того, чтобы задержать подозреваемого, который разгуливал с пистолетом по улицам нашего города и представлял опасность для других граждан. Сегодня мужчина находится под стражей в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - комментирует Игорь Пузиков, начальник Белопольского отделения полиции. - Оружие, а именно револьвер под патрон Флобера, калибром 4 мм, изъяли и направили на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому».

По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 «Разбой», которая предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой
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