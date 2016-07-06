Сумской ЦПАУ идет на Рождественские каникулы

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16.11.2016 «О переносе рабочих дней в 2017 году» управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы" не будет работать три дня.
Административные услуги не будут предоставляться 7, 8 и 9 января.
Представители Управления Госгеокадастра временно приостанавливают прием документов и выдачу результатов предоставления административных услуг в помещении Центра административных услуг Сумского горсовета....
В четверг и пятницу Центр предоставления административных услуг будет работать по измененному графику....
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