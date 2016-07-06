Сумской ЦПАУ идет на Рождественские каникулы В течение трех дней, 7, 8 и 9 января, Центр предоставления административных услуг в Сумах временно приостановит свою работу.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16.11.2016 «О переносе рабочих дней в 2017 году» управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы" не будет работать три дня.

Административные услуги не будут предоставляться 7, 8 и 9 января.