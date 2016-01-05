В сильные морозы для сумчан развернули пункты обогрева Учитывая резкое снижение температур, в Сумах развернуты временные пункты обогрева.

Коммунальным учреждением «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» развернуты временные пункты обогрева для тех горожан, которые нуждаются в этом больше всего.

Временные пункты обогрева оборудованы в административном здании и на базе отделений дневного пребывания по адресу: ул. Петропавловская, 87/3; пр-т Т. Шевченко, 11; пр-т М. Лушпы, 23; ул. Интернационалистов, 18.

Здесь с 8:00 до 17:15 горожане могут выпить чашку горячего чая и согреться.