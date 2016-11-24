На Сумщине СБУ задержала россиянина, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через границу Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе.

Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.