На Сумщине СБУ задержала россиянина, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через границу

Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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