Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31106

Полиция Конотопа разоблачила семейную пару в краже

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 30-летнюю женщину и ее 47-летнего мужа.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница города. Женщина рассказала, что ночью неизвестный проник в летнюю кухню и другие хозяйственные помещения, расположенные на территории ее дачного хозяйства, откуда совершил кражу алюминиевых изделий и сотового телефона.

Проведя по данному факту тщательную проверку, правоохранители выяснили, что к преступлению причастны супруги, которые проживают по соседству с потерпевшей. 30-летняя женщина и ее 47-летний мужчина, который не так давно освободился из мест лишения свободы, нигде не работали.

По словам одного из подозреваемых, они дружили с заявительницей и помогали ей хлопотать по хозяйству, а потому видели, где женщина хранит свои вещи, поэтому и решили ее обокрасть. Похищенные алюминиевые изделия за 270 гривен сдали в пункт приема металлолома, а сотовый телефон продали своим родственникам за 150 гривен. Полученные таким образом деньги потратили на продукты питания и спиртное.

Теперь ближайшие несколько лет супруги проведут за решеткой. Ведь следователями полиции уже открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Вчера 16:41

Шосткинец пытался украсть из магазина штаны

Пытаясь обновить свой гардероб, ранее судимый за имущественные преступления 31-летний мужчина попытался вынести мимо кассы штаны. Однако его действия заметил...

03.01.2017 15:30

Разоблачить вора конотопским полицейским помогла камера видеонаблюдения

Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 22-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, пользуясь случаем, проник в подсобное помещение...

03.01.2017 15:15

На Сумщине за кражу пяти уток грозит до 6 лет тюрьмы

Полиция Тростянца уличила в краже 43-летнюю жительницу района, которая в следующую после новогоднего праздника ночь украла у своей 87-летней односельчанки...

03.01.2017 10:57

В Шостке рецидивист обокрал приютившую его пенсионерку

В одном из сел Шосткинского района 40-летний ранее судимый мужчина обокрал пенсионерку, которая, пожалев, пустила его на ночлег. Злоумышленник похитил...

03.01.2017 09:14

В Роменском районе юноша обокрал сельский магазин

Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 19–летнего жителя района, который ночью проник в сельский магазин и украл оттуда товары...

Новости

В Сумах взорвалась квартира (обновляется) 1
03.01.2017 21:11
Полиция Конотопа разоблачила семейную пару в краже
Сегодня 08:31
В Сумах копы поймали наркоманов с «бонгом»
Вчера 17:46
Сумской ЦПАУ идет на Рождественские каникулы
Вчера 17:16
Прокуратура вручила подозрение виновнику взрыва на Металлургов
Вчера 17:09
Шосткинец пытался украсть из магазина штаны
Вчера 16:41
В Сумах началась кампания декларирования доходов граждан
Вчера 16:06
Олег Медуниця: Якщо фінансова децентралізація йтиме такими ж темпами, то за 5 років Суми стануть «лялечкою»
Вчера 15:57
Четыре квартиры, пострадавшие от взрыва на Металлургов, требуют капремонта
Вчера 15:31
Сумские патрульные продолжают учить детей ПДД 1
Вчера 15:27
В Сумах укрепляют взорвавшийся дом
Вчера 15:02
В Сумах отпустили сепаратистку за призывы к созданию Сумской народной республики
Вчера 14:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.