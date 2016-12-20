Полиция Конотопа разоблачила семейную пару в краже По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 30-летнюю женщину и ее 47-летнего мужа.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница города. Женщина рассказала, что ночью неизвестный проник в летнюю кухню и другие хозяйственные помещения, расположенные на территории ее дачного хозяйства, откуда совершил кражу алюминиевых изделий и сотового телефона.

Проведя по данному факту тщательную проверку, правоохранители выяснили, что к преступлению причастны супруги, которые проживают по соседству с потерпевшей. 30-летняя женщина и ее 47-летний мужчина, который не так давно освободился из мест лишения свободы, нигде не работали.

По словам одного из подозреваемых, они дружили с заявительницей и помогали ей хлопотать по хозяйству, а потому видели, где женщина хранит свои вещи, поэтому и решили ее обокрасть. Похищенные алюминиевые изделия за 270 гривен сдали в пункт приема металлолома, а сотовый телефон продали своим родственникам за 150 гривен. Полученные таким образом деньги потратили на продукты питания и спиртное.

Теперь ближайшие несколько лет супруги проведут за решеткой. Ведь следователями полиции уже открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.