На Конотопщине продолжаются общественные обсуждения по объединению территориальных громад

Во время собрания представители районной власти, делегации из Дубовязовского поселкового, Вязовского, Гружчанского, Куриловского, Красненского, Салтыкивского, Терновского, Шпотовского сельских советов обсудили намерение образования Дубовязовской ОТГ, в состав которой войдут соседние сельские советы.
Мнения по поводу объединения, свое видение реализации реформы децентрализации выразили районные и сельские депутаты, представители медицинской сферы, отрасли образования и культуры, селяне. Присутствующие детально обсудили основные аспекты объединения усилий для реализации реформы местного самоуправления и децентрализации власти на закрепленных территориях, актуальные вопросы жизнедеятельности будущих объединенных общин района: вопросы медицины, предоставления качественных образовательных услуг, развитие культуры и самое главное - приближение административных услуг к населению.
Подводя итоги собрания, руководители района отметили, что вновь созданные громады будут материально способными, а решение об управлении в громаде, модели формирования органов должны принимать самостоятельно, сообщает сайт облсовета.
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