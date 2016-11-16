В Сумах отпустили сепаратистку за призывы к созданию Сумской народной республики

Согласно решению Заречного районного суда г. Сумы сторонница идей сепаратизма признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком три года, то есть фактически отпустили.
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