В Сумах отпустили сепаратистку за призывы к созданию Сумской народной республики Пропагандистка «русского мира», которая активно распространяла в социальной сети антиукраинские материалы по созданию т.н. «Сумской народной республики», привлечена к уголовной ответственности.

Согласно решению Заречного районного суда г. Сумы сторонница идей сепаратизма признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком три года, то есть фактически отпустили.