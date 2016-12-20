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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02465

В Сумах укрепляют взорвавшийся дом

Сумские спасатели распространили оперативную информацию по обрушению в многоквартирном жилом доме в Сумах

По состоянию на 13:00 5 января Управлением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области совместно с Межрегиональным центром быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны), с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате взрыва в жилом доме по ул. Металлургов в г. Сумв, проводится работа по установлению механических подпоров для поддержания внутренних конструкций этажей, а также разбор и изъятие обломков строительных конструкций внутри дома.

Всего для проведения соответствующих работ привлечено 45 человек личного состава и 9 единиц техники от Управления ГСЧС Украины в Сумской области и 41 человек личного состава и 4 единицы техники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины г. Ромны.

Напомним, в 20 ч. 41 мин. 3 января в г. Сумы по ул. Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа). В результате взрыва разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м.), разрушено межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этажи. Всего повреждения различного характера получили 5 квартир.

Погиб один человек - женщина, 1952 г.р., два человека (1951 г.р. и 1958 г.р.) спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека (1951 г.р. и 1958 г.р.).

Право Взрыв ГСЧС
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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