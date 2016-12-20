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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:461

В Сумах копы поймали наркоманов с «бонгом»

3 января, около 18 часов, патрулируя улицу Троицкую, экипаж патрульных обнаружил двух мужчин, один из которых, заметив полицейских, стал прятать какой-то предмет под куртку.

Общаясь с блюстителями порядка, граждане нервничали. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины устройство для употребления наркотических веществ типа «Бонг» и пластиковую емкость с веществом, похожим на наркотическое.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Оба 24-летних мужчины имели признаки наркотического опьянения. Патрульные доставили их в медицинское учреждение для проведения освидетельствования, а затем передали следователям.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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