В Сумах копы поймали наркоманов с «бонгом» 3 января, около 18 часов, патрулируя улицу Троицкую, экипаж патрульных обнаружил двух мужчин, один из которых, заметив полицейских, стал прятать какой-то предмет под куртку.

Общаясь с блюстителями порядка, граждане нервничали. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины устройство для употребления наркотических веществ типа «Бонг» и пластиковую емкость с веществом, похожим на наркотическое.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Оба 24-летних мужчины имели признаки наркотического опьянения. Патрульные доставили их в медицинское учреждение для проведения освидетельствования, а затем передали следователям.