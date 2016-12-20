В Сумах копы поймали наркоманов с «бонгом»

Общаясь с блюстителями порядка, граждане нервничали. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины устройство для употребления наркотических веществ типа «Бонг» и пластиковую емкость с веществом, похожим на наркотическое.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Оба 24-летних мужчины имели признаки наркотического опьянения. Патрульные доставили их в медицинское учреждение для проведения освидетельствования, а затем передали следователям.
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