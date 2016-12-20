Четыре квартиры, пострадавшие от взрыва на Металлургов, требуют капремонта

На совещании, кроме представителей городских властей, присутствовали члены штаба по ликвидации последствий аварии, а также теруправления ГСЧС, Нацполиции, представители ПАО «Сумыгаз», ПАО «Сумыоблэнерго» и обслуживающей организации «Форекс плюс».
Первый заместитель начальника управления ГСЧС в Сумской области Андрей Олейников сообщил, что на месте происшествия работают 47 спасателей и 6 единиц техники, от Регионального центра быстрого реагирования ГСЧС - 41 человек и 4 единицы спецтехники.
«Проведенные работы по демонтажу конструкций на 6 этаже, расчищены обломки со стороны улицы и проезжей части. Сейчас продолжаются работы по установке механических домкратов на 5 этаже», - рассказал Андрей Олейников.
Специалисты фирмы «Строительная наука» совместно с представителями городских служб, правоохранительных органов и спасателями обследовали техническое состояние 3 и 4 подъездов дома и перспективы дальнейшей эксплуатации.
После получения письменного заключения группа быстрого реагирования ГСЧС приступит к демонтажу аварийных конструкций.
Представитель ПАО «Сумыгаз» сообщил, что во все квартиры, где смогут находиться люди, подается газ для приготовления пищи с отдельным инструктажем для жителей. Восстановлено отопление, водоснабжение и электроснабжение в трех подъездах. По четвертому, где произошел взрыв, будет закольцована подача теплоносителя на 5 этаже.
Предварительно, четыре квартиры требуют капитального ремонта.
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