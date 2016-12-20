Олег Медуниця: Якщо фінансова децентралізація йтиме такими ж темпами, то за 5 років Суми стануть «лялечкою» Народний депутат від Сум Олег Медуниця підвів підсумки своєї роботи у Верховній Раді та в окрузі протягом 2016 року. Серед головних здобутків парламентарій вважає успішно проведену бюджетну децентралізацію, яка дозволяє місцевим громадам розвивати інфраструктуру.

– За попередніми розрахунками, у 2016 році місто Суми має 450 мільйонів видатків розвитку. Якщо порівняти з 2010-2014 роками, коли у міському бюджеті просто не було грошей на розвиток інфраструктури, – зараз місто має колосальні ресурси. Сумарно це десь 800 млн. грн.: видатки розвитку, плюс вільні залишки, плюс перевиконання бюджету, – говорить Олег Медуниця. – Інша справа, як міська влада розпоряджається цими коштами. Важливо, щоб мер і депутати мали стратегію розвитку, бралися за масштабні реконструкційні проекти, а не безсистемно «латали дірки».

Зокрема, на думку нардепа, першочергово кошти необхідно вкладати в капітальний ремонт комунікацій та мереж, збільшення автопарку комунального транспорту, енергозберігаючі проекти – утеплення фасадів, заміну вікон, переоснащення котелень комунальних закладів освіти й медицини, розбудову спортивної сфери – спортмайданчики, спортшколи.

– Також можу сказати, що в минулому році завдяки співпраці місцевої влади з урядом і народними депутатами нам вдалося додатково залучити на об’єкти в м. Суми 40 мільйонів із держбюджету. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку ми нарешті маємо можливість добудувати те, що нам лишили попередники – обласний психоневрологічний диспансер та Центр екстреної медичної допомоги (гараж на 26 автомобілів швидкої), – сказав Олег Медуниця. – А за рахунок цільової держсубвенції на соцекономрозвиток у 22 навчальних та виховних закладах було здійснено ремонт огорож, будівель, заміну вікон, придбано комп’ютерну техніку, інтерактивні дошки, проектори, телевізори – загалом понад 8 млн. грн. Плюс на придбання обладнання та спорядження для міських закладів охорони здоров’я, культури, молоді та спорту в минулому році з державного бюджету було виділено 6,3 млн. грн. субвенції соцекономрозвитку. Ще 7,4 млн. грн. було виділено на будівництво гуртожитку «Барси». Також 8 мільйонів субвенції отримав бюджет Сумського району на будівництво пришкільних спеціалізованих центрів, переобладнання котелень, утеплення фасадів та покрівель амбулаторій і шкіл.

Нардеп переконаний: «Якщо фінансова децентралізація йтиме такими ж темпами, то за 5 років Суми стануть «лялечкою». Ми зможемо відновити всю інфраструктур міста».

Олег Медуниця також зауважив, що вже зараз спільно з міською й обласною владою розпочав формувати портфель об’єктів та проектів для фінансування з держбюджету в 2017 році.

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