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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09151

Прокуратура вручила подозрение виновнику взрыва на Металлургов

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного повреждения дома № 24 по ул. Металлургов в г. Сумы.

Сегодня, 5 января 2017 года, 59-летнему жителю указанного дома вручено уведомление о подозрении. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Напоминаем, что в результате взрыва погибла 64-летняя женщина. Подозреваемый во время допроса в присутствии свидетелей, сообщил, что он нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, а потом еще и повредил трубу, напустил в помещение газа и поджег сигарету. В настоящее время мужчина находится в больнице под постоянным наблюдением правоохранителей. Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении его вменяемости. Указанные процессуальные действия выполнялись с разрешения врача.

Справка: санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

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