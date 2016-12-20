Прокуратура требует вернуть в госсобственность землю на 17 миллионов Органы прокуратуры области, реализуя функцию представительства в суде, принимают меры к прекращению нарушений, происходящих во время пользования землями государственной собственности.

Так, прокуратурой области установлено, что в 2014 году гражданином для ведения фермерского хозяйства на льготных условиях вне конкурса были получены в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности, расположенные на территории Роменского района области. Почти сразу, в нарушение условий договора и требований земельного законодательства, без согласия арендодателя они были переданы в субаренду частному предприятию для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Как сообщила прокурор прокуратуры Сумской области Алена Кошлякова, учитывая, что сельскохозяйственные предприятия могут приобретать право аренды на государственные земли только на конкурсной основе, а также в данном случае произошло нарушение требований относительно целевого использования земель, прокуратурой области в Роменский горрайонный суд направлен иск в интересах Главного управления Госгеокадастра в Сумской области о расторжении договоров аренды земельных участков общей площадью 589 га и стоимостью 16,9 млн грн, признании недействительными договоров субаренды.

Сейчас решается вопрос об обжаловании в судебном порядке других договоров аренды, заключенных этим же гражданином по земельным участкам, расположенным на территории Бурынского района, общей площадью 172 га.