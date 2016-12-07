Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56195

На Сумщине сфера машиностроения остается лидером по производственному травматизму

Таков результат ежегодного анализа состояния промышленной безопасности на Сумщине, проводимой специалистами Управления Гоструда в Сумской области.

Уровень общего производственного травматизма на предприятиях области в 2016 году уменьшился более чем на 10% по сравнению с 2015 годом. Однако количество смертельных случаев на рабочем месте в прошлом году увеличилась на четыре.

Уровень общего производственного травматизма в 2016 году составил 105 несчастных случаев, что продолжает тенденцию уменьшения количества травм на рабочем месте по сравнению с предыдущими годами. В 2015 году этот показатель составлял 117 случаев, а в 2014 году - 121 несчастный случай.

Общий уровень травмирования работников машиностроительных предприятий на рабочем месте в 2016 году уменьшился почти на 26% по сравнению с 2015 годом. Что является положительным показателем, даже в ситуации первенства по уровню производственного травматизма данной сферы деятельности среди других в Сумской области.

Также уменьшилось количество несчастных случаев на производстве в прошлом году на предприятиях энергетики, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, пищевой промышленности, в сельском и лесном хозяйстве, на предприятиях и объектах водоканализационного хозяйства Сумщины.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание руководителей субъектов хозяйствования, использующих наемный труд, на необходимость систематического совершенствования функционирования системы охраны труда на предприятиях и обеспечения контроля за соблюдением законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

Право Травматизм Управление гоструда в Сумской области
view counter

По тематике

26.12.2016 09:10

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 354 человека (на предыдущей неделе - 444)....

20.12.2016 15:25

На сумском «Компрессормаше» запретили пользоваться электроинструментом

Из-за нарушения по охране труда АО «НПАО «ВНИИкомпрессормаш» запрещено эксплуатировать электроинструмент....

19.12.2016 09:53

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 444 человека.... 1

13.12.2016 15:29

На Сумщине из-за гололеда пострадали 9 работников

Только 12 декабря 2016 года на предприятиях Сумской области из-за гололеда от падения пострадали девять работников....

На Сумщине медики отравились аммиаком из-за аграриев
07.12.2016 11:29

На Сумщине медики отравились аммиаком из-за аграриев

В ходе специального расследования комиссией Управления Гоструда в Сумской области были установлены обстоятельства несчастного случая, в результате которого на дороге...

Новости

В Сумах взорвалась квартира (обновляется) 1
03.01.2017 21:11
В Конотопе мошенница продала пенсионерке бижутерию по цене золота
Сегодня 12:15
Аэропорт «Сумы» будет просить из бюджета еще 5 миллионов
Сегодня 11:30
Виновника взрыва на Металлургов посадили в СИЗО
Сегодня 10:50
Белопольского АТОшника, который с револьвером ограбил магазин, взяли под стражу
Сегодня 10:38
На Сумщине задержали 5 человек, совершивших разбойное нападение на конотопчанина
Сегодня 10:34
За сутки полиция Сумщины раскрыла 6 имущественных преступлений
Сегодня 10:29
На Сумщине сфера машиностроения остается лидером по производственному травматизму
Сегодня 09:56
Прокуратура требует вернуть в госсобственность землю на 17 миллионов
Сегодня 09:13
Полиция Конотопа разоблачила семейную пару в краже
Сегодня 08:31
В Сумах копы поймали наркоманов с «бонгом»
Вчера 17:46
Сумской ЦПАУ идет на Рождественские каникулы
Вчера 17:16
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.