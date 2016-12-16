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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29190

За сутки полиция Сумщины раскрыла 6 имущественных преступлений

Полицейские Сумщины за сутки раскрыли один грабеж и пять краж. Добычей злоумышленников стали мобильные телефоны, велосипеды, хозяйственные инструменты и наличные средства. Правоохранители проверяют злоумышленников на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Большинство из раскрытых имущественных преступлений были совершены злоумышленниками накануне Нового года.

Так, полицейским Конотопа удалось установить личность грабителя, который, в вечернее время на городской улице вырвал из рук 46-летней местной жительницы ее сумку с личными вещами, телефоном и деньгами. Им оказался 24-летний житель района, который уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Двух похитителей велосипедов разоблачили правоохранители Шостки и Ромен. Первым из злоумышленников полицейские установили 35-летнего шосткинцы, который украл велосипед, оставленный владельцем возле магазина. Вторым задержанным оказался 28-летний роменчанин, который свой «трофей» украл из подъезда жилого дома.

Еще двух «нечистых на руку» знакомых разоблачили полицейские Ахтырки и Путивля. Сначала ахтырские стражи правопорядка установили личность вора ноутбука из дома летней охтирчанки. Им оказался ранее судимый за кражу 32-летний знакомый ее сожителя, которого хозяин угощал водкой у себя дома. Мужчина увидел дорогую технику и «прихватил» ее с собой. Сейчас ноутбук правоохранители изъяли у злоумышленника и в ближайшее время вернут владелице. А уже вторую горе-гостю по подозрению в краже мобильного телефона у своего знакомого задержали правоохранители Путивля. Ею оказалась 38-летняя местная жительница.

Глуховские полицейские раскрыли кражу хозяйственных инструментов из местного частного домохозяйства. Злоумышленником оказался 43-летний глуховчанин, который ночью проник в незамкрытое хозяйственного помещения и вынес оттуда компрессор, углошлифовальную машину, дисковую пилу и ящик с инструментом.

Сейчас все подозреваемые, в рамках открытых уголовных производств, проверяются полицией на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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