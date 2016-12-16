За сутки полиция Сумщины раскрыла 6 имущественных преступлений

Большинство из раскрытых имущественных преступлений были совершены злоумышленниками накануне Нового года.
Так, полицейским Конотопа удалось установить личность грабителя, который, в вечернее время на городской улице вырвал из рук 46-летней местной жительницы ее сумку с личными вещами, телефоном и деньгами. Им оказался 24-летний житель района, который уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
Двух похитителей велосипедов разоблачили правоохранители Шостки и Ромен. Первым из злоумышленников полицейские установили 35-летнего шосткинцы, который украл велосипед, оставленный владельцем возле магазина. Вторым задержанным оказался 28-летний роменчанин, который свой «трофей» украл из подъезда жилого дома.
Еще двух «нечистых на руку» знакомых разоблачили полицейские Ахтырки и Путивля. Сначала ахтырские стражи правопорядка установили личность вора ноутбука из дома летней охтирчанки. Им оказался ранее судимый за кражу 32-летний знакомый ее сожителя, которого хозяин угощал водкой у себя дома. Мужчина увидел дорогую технику и «прихватил» ее с собой. Сейчас ноутбук правоохранители изъяли у злоумышленника и в ближайшее время вернут владелице. А уже вторую горе-гостю по подозрению в краже мобильного телефона у своего знакомого задержали правоохранители Путивля. Ею оказалась 38-летняя местная жительница.
Глуховские полицейские раскрыли кражу хозяйственных инструментов из местного частного домохозяйства. Злоумышленником оказался 43-летний глуховчанин, который ночью проник в незамкрытое хозяйственного помещения и вынес оттуда компрессор, углошлифовальную машину, дисковую пилу и ящик с инструментом.
Сейчас все подозреваемые, в рамках открытых уголовных производств, проверяются полицией на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Раскрытие преступлений имущественной направленности было и остается одним из приоритетных направлений деятельности полиции. Так, только за последние сутки правоохранители области...
Чтобы успешно противостоять дачным ворам, работники полиции Сумского района принимают ряд мер, направленных как на выявление злоумышленников, так и на...
Добычей воров стали золотые украшения, мобильные телефоны, велосипеды, хозяйственные инструменты, металлические изделия и наличные средства на общую сумму более 6000...
Как установили правоохранители, большинство из совершенных краж совершили злоумышленники, которые были знакомы со своими жертвами, а некоторые - даже находится...
Злоумышленники пользуются любой возможностью, чтобы разжиться за чужой счет. Их внимания не минуют ни оставленные без присмотра транспортные средства, ни...