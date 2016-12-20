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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34259

На Сумщине задержали 5 человек, совершивших разбойное нападение на конотопчанина

Конотопская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбойного нападения на жителя Конотопа.

Событие состоялось 5 января 2017 года около 00.15. Пять молодых человек ворвались в квартиру 32-летнего мужчины, угрожая ему палкой, завладели телевизором «Philips», мобильными телефонами «HTС», «Самсунг», кальяном, ноутбуком и деньгами в размере 2 тыс. грн.

Благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить и задержать всех лиц, причастных к указанному преступлению. В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, 21-летнего организатора, у которого при обыске изъяты похищенные вещи, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, прокуратура настаивает на его содержании под стражей. Четырем другим подозреваемым, двое из которых 17-летние, один 16-летний и один 20-летний, подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и личного обязательства.

Досудебное расследование продолжается. Нападавшим грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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