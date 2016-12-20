Белопольского АТОшника, который с револьвером ограбил магазин, взяли под стражу По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения белопильчанину, который с оружием в руках требовал пачку сигарет.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 39-летним местным жителем разбойного нападения на магазин.

Происшествие случилось в г. Белополье 3 января 2017 года около 18.00. В помещение продуктового магазина зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал пачку сигарет, после чего ушел в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению данного уголовного преступления причастен один из местных жителей. В тот же день указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья лиц, соединенный с проникновением в помещение) УК Украины.

Как сообщила прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Оксана Лащенко, в настоящее время по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, Белопольский районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Справка: подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, полиция Сумщина сообщала, что указанный гражданин год назад демобилизовался из зоны АТО.