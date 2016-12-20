Виновника взрыва на Металлургов посадили в СИЗО Подозреваемого в умышленном повреждении дома по ул. Металлургов, 24 задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. С разрешения врачей переведен в изолятор временного содержания», - написала она.