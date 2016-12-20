Виновника взрыва на Металлургов посадили в СИЗО

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. С разрешения врачей переведен в изолятор временного содержания», - написала она.
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