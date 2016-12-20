Аэропорт «Сумы» будет просить из бюджета еще 5 миллионов Грузопассажирский - такой статус с конца декабря носит аэропорт «Сумы». Такое распоряжение издало правительство.

До этого наш аэропорт был только пассажирским. Для того, чтобы принимать груз дополнительно из областного бюджета будут просить у депутатов от 5 до 7 млн гривен. Точная сумма еще рассчитывается, сообщает UА:СУМИ.

По словам директора предприятия Константина Ефименко, деньги будут необходимы для оборудования рабочих мест сотрудников таможенной и пограничной службы, прохождения ими сертификации и приобретение техники. Кроме того, существует ряд условий, которые необходимо выполнить. При условии финансирования на это может уйти около года.

Такое решение правительства оценил экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. По его мнению, вряд ли будет возможность в аэропорт города привлечь дополнительные объемы грузов. Кроме того, по мнению эксперта, начинать необходимо только с подписания договоренностей с потенциальными клиентами, а не с финансирования.

Напомним, в 2017 году на финансирование аэропорта из областного бюджета заложено 4,25 млн гривен. С предложением же дополнительного финансирования руководство аэропорта планирует выйти на ближайшую сессию областного совета.