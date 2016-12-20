В Конотопе мошенница продала пенсионерке бижутерию по цене золота В Конотопе правоохранители разыскивают женщину, которая решила улучшить свое материальное положение за счет пожилой женщины. Желание пенсионерки помочь стоили ей потери пяти тысячи гривен и десяти тысяч российских рублей.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 77-летняя жительница города. Женщина рассказала, что днем в дверь ее квартиры позвонила незнакомая женщина, которая предложила купить ее золотые украшения. Та рассказывала, что через затруднительное материальное положение, вынуждена ехать работать в другую страну, а чтобы купить билет, продает все свои драгоценности. Пенсионерка решила помочь госте, и поскольку цена за золотые изделия была значительно ниже, чем в ювелирном магазине, за пять тысяч гривен и десять тысяч российских рублей она приобрела серьги, цепочку с подвеской и кольцо в качестве подарка для своей внучки. А когда та ушла, разглядев, поняла, что вместо золота получила обычную бижутерию.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Сотрудники полиции принимают все возможные меры, чтобы установить личность мошенницы и задержать ее. Но чтобы другие не попали к подобную мошенническую ловушку, полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой хорошо подумать, прежде чем впускать в свои дома незнакомых лиц, тем более покупать их товары сомнительного качества. Ведь за доброжелательными лицами новых знакомых могут скрываться обычные мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.