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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58218

На Сумщине полиция продолжает прием добровольно сданного оружия

В прошлом году на Сумщине гражданами добровольно сдано 375 единиц огнестрельного оружия и 73 единицы спецсредств. Получили в полиции разрешение на право хранения и использования найденных охотничьих ружей 205 человек. Действует такой порядок и в новом году.

В новом году к сотрудникам Путивльского отделение полиции с заявлением о найденном охотничье ружье марки «ИЖ-58» обратился 55-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что нашел оружие в лесу и, узнав, что по закону предусмотрен порядок регистрации добровольно выданного гладкоствольного оружия, решил воспользоваться такой возможностью. Сегодня найденное им оружие правоохранители приняли на временное хранение, пока человек получит соответствующее разрешение на ношение и пользование оружием, и подготовит соответствующие условия для его безопасного хранения.

Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.

«Граждане, имеющие в незаконном владении охотничье нарезное и гладкоствольное оружие, имеют возможность обратиться в разрешительную систему по месту жительства и зарегистрировать его в предусмотренном законом порядке, - говорит заместитель начальника ГУНП области Владимир Бабич. - А владельцам зарегистрированного оружия необходимо помнить о его своевременной перерегистрации ».

Жители области могут получить дополнительную информацию в местных отделах полиции или позвонив в Call-центр ГУНП на круглосуточный телефон «102».

Жители областного центра могут получить консультацию по этим вопросам по адресу: Сумской отдел полиции, г. Сумы, ул. Ахтырская, 14, кабинеты 1, 17. Телефоны: (разрешительная система) 66-77-47, (дежурная часть) 050-407-31-02.

Для жителей Сумского района: Сумской районный отдел полиции, г. Сумы, ул. Бандеры, 11 (бывшая Баумана). Телефоны: (дежурная часть) 66-77-75, 66-73-90, (инспектор разрешительной системы) 095-805-04-43, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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