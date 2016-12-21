За минувшие сутки полиция области раскрыла шесть квартирных краж За вчерашний день на территории Сумской области злоумышленники совершили десять краж из домов, квартир и других помещений. Шесть из них полиция раскрыла и установила личности воров по горячим следам.

Среди бела дня в дом 28-летней жительницы с.Перекрестовка Роменского района, вынув оконное стекло, проник преступник и похитил из жилища ноутбук, электроинструмент, ювелирные изделия из золота и деньги в сумме 100 евро.

В селе Рудневка Сумского района преступник, подобрав ключ к входной двери, проник в дом 51-летнего местного жителя и похитил оттуда ювелирные изделия и деньги.

Похожая кража произошла вчера ночью и в Тростянце. Неизвестный злоумышленник, зайдя в чужой дом через незапертую дверь, украл оттуда три бензопилы, електроболгарку, шуруповерт и лебедку.

А в Шостке 85-летняя пенсионерка в квартиру впустила неизвестного мужчину, который попросил у нее напиться воды. Когда же он ушел, бабушка обнаружила, что из дома пропали все ее сбережения – 1300 долларов, 3000 рублей, 3500 гривен.

Вчера же полицейские области раскрыли шесть краж, которые были совершены в течение тех же суток, или несколькими днями ранее.

В Ахтырке полиция задержала 33-летнего местного жителя, который забравшись в чужой подвал, украл оттуда велосипед «Украина».

В Глухове полицейские задержали 40-летнего жителя города, который находясь в Николаевской церкви, заметил женскую сумку, оставленную без присмотра невнимательной прихожанкой, и украл из нее 2000 гривен и золотой крестик.

В Конотопе задержали 29-летнего вора, который, выбив оконное стекло, проник в чужой дом и вытащил оттуда перфоратор, шуруповерт и электропилу. Установлено, что этот же злоумышленник 5 января умудрился также похитить мобильный телефон из жилища местного жителя.

Также правоохранители раскрыли кражу сварочного аппарата из гаража в селе Пески Бурынского района, которую совершил 26-летний житель этого же населенного пункта, и кражу телевизора и проигрывателя из квартиры в Шостке.

Полиция просит граждан со всей серьезностью относиться к сохранности собственного имущества, не впускать в дом незнакомых или малознакомых людей, не забывать запирать двери на ключ, отправляясь из дома, и закрывать балконные двери и окна, если вы проживаете на нижних этажах или в частных домах, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.