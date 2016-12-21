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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22179

На Сумщине семьи погибших участников АТО получили компенсацию на жилье

Денежную компенсацию из государственного бюджета на приобретение жилья получили 9 семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции.

Как сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила МУСИЯКА, средства на общую сумму 7,2 миллиона гривен перечислены на специальные счета в «Ощадбанк» органами социальной защиты населения районных государственных администраций, городских советов области.

Денежную компенсацию на надлежащее жилье получили также 2 инвалида войны I-II группы, состоящие на учете по улучшению жилищных условий.

У членов семей погибших военнослужащих, а также лиц с инвалидностью I-II групп есть возможность самостоятельно выбрать и приобрести наиболее приемлемое для них жилье за счет денежной компенсации. При этом размер денежной компенсации рассчитывается по соответствующей формуле..

Общество
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