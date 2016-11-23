Сумской вуз стал первым в Украине по уровню «зеленых» технологий в 2016 году Рейтинг GreenMetric 2016, который оценивает более 500 университетов мира по уровню развитости «зеленых» технологий, определил СумГУ на 1-й позиции в Украине и на 65-й в мире.

Университет оценивался по более чем 40 индикаторам по вопросам сохранения энергии, реакции на изменение климата, утилизации отходов, включения экологических вопросов и вопросов устойчивого развития в учебные программы и т.п.

В этом году в рейтинг также попали Уманский национальный университет садоводства (147-я позиция), Одесский государственный политехнический университет (423-я позиция) и Ужгородский национальный университет (502-я позиция).

Напомним, что СумГУ в 2013 году стал первым украинским вузом, попавшим в рейтинг GreenMetric.

Рейтинг GreenMetric составляется Индонезийским университетом, который входит в элиту университетов мира по версии компании QS. Цель рейтинга – привлечение университетов к решению вопросов устойчивого развития через соответствующие действия в своей научной, учебной и производственной деятельности.