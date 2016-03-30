Сумчан призывают помочь воинам-защитникам Сумчан просят помочь военнослужащим, участвующим в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины.

Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы обращается к руководителям предприятий, учреждений, организаций города, а также волонтерам и физическим лицам относительно предоставления гуманитарной помощи военным подразделениям Сумской области, участвующих в проведении антитеррористической операции.

Наиболее востребованными являются лекарства, продукты питания и одежда.

Сбор гуманитарной помощи продлится до конца текущего месяца.

За более подробной информацией по оказанию помощи нашим военным можно обращаться по тел .: (0542) 631 701, 631 702.