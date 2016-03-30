Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39159

Сумчан призывают помочь воинам-защитникам

Сумчан просят помочь военнослужащим, участвующим в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины.

Отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы обращается к руководителям предприятий, учреждений, организаций города, а также волонтерам и физическим лицам относительно предоставления гуманитарной помощи военным подразделениям Сумской области, участвующих в проведении антитеррористической операции.

Наиболее востребованными являются лекарства, продукты питания и одежда.

Сбор гуманитарной помощи продлится до конца текущего месяца.

За более подробной информацией по оказанию помощи нашим военным можно обращаться по тел .: (0542) 631 701, 631 702.

Общество Помощь АТО
view counter

По тематике

В сумских школах и детсадах собрали помощь для АТО
14.12.2016 11:51

В сумских школах и детсадах собрали помощь для АТО

В Сумах дошкольные и средние учебные заведения присоединились к сбору благотворительной помощи военнослужащим, которые несут службу в зоне проведения АТО....

Сумская юстиция отправила 6 авто в АТО
12.10.2016 14:48

Сумская юстиция отправила 6 авто в АТО

11 октября Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области передало 6 транспортных средств Отдельному отряду специального...

02.08.2016 15:50

В Сумах волонтеры просят о помощи в восстановлении авто для АТО

Общественный фонд «СУМЫ» просит помощи для восстановления автомобиля УАЗ Patriot, который надо как можно быстрее передать на нужды АТО....

В Сумах волонтеры собирают средства на беспилотник
31.05.2016 13:15

В Сумах волонтеры собирают средства на беспилотник

Общественный фонд «СУМЫ» собирает средства для беспилотника, который планируется передать 58-ой бригаде под Авдеевкой....

Заммэра Сум посетила бойцов в зоне АТО
30.03.2016 13:35

Заммэра Сум посетила бойцов в зоне АТО

На прошлой неделе заместитель городского головы Алена Дмитревская, депутат Сумского городского совета Денис Бутенко, волонтер ОО «Волонтерское движение Сумщины» Андрей...

Новости

Ксения Каримова по-прежнему нуждается в помощи
Сегодня 17:23
В Сумах взорвалась квартира (обновляется) 1
03.01.2017 21:11
На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в теплице
Сегодня 16:44
Сумчан призывают помочь воинам-защитникам
Сегодня 15:39
Сумской вуз стал первым в Украине по уровню «зеленых» технологий в 2016 году
Сегодня 15:00
На Сумщине семьи погибших участников АТО получили компенсацию на жилье
Сегодня 14:22
За минувшие сутки полиция области раскрыла шесть квартирных краж
Сегодня 13:41
На Сумщине полиция продолжает прием добровольно сданного оружия
Сегодня 12:58
В Конотопе мошенница продала пенсионерке бижутерию по цене золота
Сегодня 12:15
Аэропорт «Сумы» будет просить из бюджета еще 5 миллионов
Сегодня 11:30
Виновника взрыва на Металлургов посадили в СИЗО
Сегодня 10:50
Белопольского АТОшника, который с револьвером ограбил магазин, взяли под стражу
Сегодня 10:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.