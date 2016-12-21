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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в теплице

5 января в 20:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке (теплице) в с. Овлаши Роменского района.

Звонил владелец теплицы, который увидел огонь на ее крыше и пытался самостоятельно потушить пожар. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть 5 км из районного центра, а также местные пожарные команды сел Долгополовка и Николаевка.

Через 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит деревянная теплица по всей площади. Тушение осложняли сильный ветер и конструктивные особенности здания, что ограничивало доступ к очагу пожара. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный дом.

В 20:57 пожарные локализовали возгорание, в 00:15 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.

В результате пожара уничтожена кровля хозяйственной постройки на площади 36 кв. м и повреждены деревянные стены.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Для предупреждения таких случаев неуклонно соблюдайте правила пожарной безопасности - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.

Право Пожар
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