На Сумщине на пожаре угорела пенсионерка На пожаре спасатели обнаружили тело пожилой женщины, ее сына спас работник сельского совета.

6 января в 8:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Николаевка Бурынского района. Поскольку местная пожарная команда в населенном пункте отсутствует на тушение привлекли отделения дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 26 км от райцентра.

По прибытию на место вызова пожарные установили, что горел пол вблизи отопительной печи, сильное задымление распространилось на всю дом. В аппаратах для защиты органов дыхания спасатели вошли в здание, где на кровати в одной из комнат обнаружили тело хозяйки 1928 г.р. без признаков жизни.

В 9:05 возгорание локализовали, а в 10:15 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 5 спасателей и 1 единица спецтехники.

Как выяснилось, работник сельского совета, который обнаружил пожар вынес из дома на свежий воздух сына домовладелице 1954 г.р., которого впоследствии передали медработникам. Попасть в комнату, где находилась прикованная к постели пожилая женщина из-за сильного задымления мужчина уже не смог.

Огнем уничтожено пол на площади 3 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятно причиной пожара стало - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.