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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19275

На Сумщине полиция продолжает изымать у населения незаконное оружие

За прошедшие сутки ямпольские полицейские изъяли у 38-летнего жителя района предмет, похожий на пистолет. Сейчас следователи полиции устанавливают пути происхождения этого устройства и причину хранения.

К местным правоохранителям обратились жители одного из сел Ямпольского района с информацией, что их 38-летний односельчанин хранит дома пистолет. В ходе санкционированного обыска в квартире указанного гражданина полицейские нашли устройство, внешне похожее на пистолет.
Разрешения на найденное оружие у мужчины не оказалось. Он рассказал полицейским, что найденное у него устройство является газовым пистолетом калибра 8 мм. Объяснить правоохранителям, где он взял этот пистолет и с какой целью хранил у себя дома, мужчина не захотел.
Обнаруженное оружие изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости выдачи нелегально хранимого оружия, и не ждать наступления отягчающих последствий. Только добровольная сдача таких вещей освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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