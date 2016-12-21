Сумского подрывника взяли под стражу

«По ходатайству прокуратуры мужчине, по вине которого произошел взрыв в доме, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - написала она.
Напомним, 3 января в 20.40 в доме на ул. Металлургов, 24 в Сумах произошел взрыв, предварительно, из-за жителя одной из квартир, который пустил газ, а затем зажег сигарету.
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