Сумского подрывника взяли под стражу Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратур Сумской области Наталья Науменко.

«По ходатайству прокуратуры мужчине, по вине которого произошел взрыв в доме, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - написала она.

Напомним, 3 января в 20.40 в доме на ул. Металлургов, 24 в Сумах произошел взрыв, предварительно, из-за жителя одной из квартир, который пустил газ, а затем зажег сигарету.