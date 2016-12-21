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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31389

Сумского подрывника взяли под стражу

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратур Сумской области Наталья Науменко.

«По ходатайству прокуратуры мужчине, по вине которого произошел взрыв в доме, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - написала она.

Напомним, 3 января в 20.40 в доме на ул. Металлургов, 24 в Сумах произошел взрыв, предварительно, из-за жителя одной из квартир, который пустил газ, а затем зажег сигарету.

Право Взрыв
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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