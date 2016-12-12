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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:261

Сумских водителей просят убрать машины с центральных улиц

Сегодня, 7 января, после 14 часов, в Сумах будет работать снегоуборочная техника коммунальных предприятий.

В первую очередь, колонна техники в сопровождении экипажей патрульной полиции Сум будет убирать снег с проезжей части с интенсивным движением. Не обойдут вниманием и наиболее заснеженные улицы.

Управление патрульной полиции обращается к водителям с просьбой не парковать свои транспортные средства у края проезжей части с целью проведения качественной уборки снега.

Право Уборка снега
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