Сумских водителей просят убрать машины с центральных улиц Сегодня, 7 января, после 14 часов, в Сумах будет работать снегоуборочная техника коммунальных предприятий.

В первую очередь, колонна техники в сопровождении экипажей патрульной полиции Сум будет убирать снег с проезжей части с интенсивным движением. Не обойдут вниманием и наиболее заснеженные улицы.

Управление патрульной полиции обращается к водителям с просьбой не парковать свои транспортные средства у края проезжей части с целью проведения качественной уборки снега.