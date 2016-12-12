Сумских водителей просят убрать машины с центральных улиц

В первую очередь, колонна техники в сопровождении экипажей патрульной полиции Сум будет убирать снег с проезжей части с интенсивным движением. Не обойдут вниманием и наиболее заснеженные улицы.
Управление патрульной полиции обращается к водителям с просьбой не парковать свои транспортные средства у края проезжей части с целью проведения качественной уборки снега.
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