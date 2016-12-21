Под Сумами спасатели помогли скорой доставить ребенка в больницу 7 января в 19:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи с. Верхнее Песчаное Сумского района в снежный занос попал автомобиль экстренной медицинской помощи, направлявшийся по вызову в с. Рудновка.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

По прибытии на вызов с помощью пожарного автомобиля «КамАЗ» повышенной проходимости «скорую» освободили из снежного заноса и с помощью буксировочного троса транспортировали к месту назначения. В населенном пункте врачи забрали мать с больным 8-месячным младенцем, а спасатели отбуксировали карету экстренной медицинской помощи до безопасного участка пути. Оттуда автомобиль медработников направился в областной центр, где ребенок был госпитализирован.

К спасательной операции от подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.