Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 00:07340

Под Сумами спасатели помогли скорой доставить ребенка в больницу

7 января в 19:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи с. Верхнее Песчаное Сумского района в снежный занос попал автомобиль экстренной медицинской помощи, направлявшийся по вызову в с. Рудновка.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

По прибытии на вызов с помощью пожарного автомобиля «КамАЗ» повышенной проходимости «скорую» освободили из снежного заноса и с помощью буксировочного троса транспортировали к месту назначения. В населенном пункте врачи забрали мать с больным 8-месячным младенцем, а спасатели отбуксировали карету экстренной медицинской помощи до безопасного участка пути. Оттуда автомобиль медработников направился в областной центр, где ребенок был госпитализирован.

К спасательной операции от подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

Общество Спасатели
view counter

По тематике

29.12.2016 15:00

На Сумщине спасатели деблокировали водителя из искореженного автомобиля

28 декабря в 10:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Кипти - Глухов» в Глуховском...

Спасатели рассказали школьникам о правилах безопасности накануне зимних праздников
28.12.2016 11:06

Спасатели рассказали школьникам о правилах безопасности накануне зимних праздников

Уже вскоре граждане будут праздновать Новый год, Рождество и другие январские праздники. Чтобы не случилось беды во время отдыха, спасатели...

26.12.2016 17:52

В Романах спасатели оказали помощь «скорой»

26 декабря в 4:10 в Службу спасения Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от диспетчера скорой помощи по...

На Сумщине спасатели провели профилактическую работу среди рыбаков
23.12.2016 12:27

На Сумщине спасатели провели профилактическую работу среди рыбаков

С понижением температуры воздуха и образованием слоя льда на водоемах возникла проблема безопасности пребывания людей на реках, озерах, прудах....

22.12.2016 11:09

На Сумщине спасатели вытащили автомобиль из кювета

22 декабря в 1:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Белополье - Ульяновка между селами...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.