Под Сумами спасатели помогли скорой доставить ребенка в больницу

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула группы специальной пожарной техники отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.
По прибытии на вызов с помощью пожарного автомобиля «КамАЗ» повышенной проходимости «скорую» освободили из снежного заноса и с помощью буксировочного троса транспортировали к месту назначения. В населенном пункте врачи забрали мать с больным 8-месячным младенцем, а спасатели отбуксировали карету экстренной медицинской помощи до безопасного участка пути. Оттуда автомобиль медработников направился в областной центр, где ребенок был госпитализирован.
К спасательной операции от подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.
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