В Сумах украли велокофейню Патрульные задержали 5 мужчин, которые, ради развлечения, похитили велокофейню.

5 января, около 5 часов утра, инспекторы получили сообщение о группе мужчин, которые тянут велокофейню на улице Харьковской.

Экипаж, который был неподалеку, прибыл на вызов за несколько минут. Около 50 метров от места вызова инспектора заметили велокофейню и 5 мужчин, которые стояли в нескольких метрах от нее.

Граждане, которые имели явные признаки алкогольного опьянения, сначала отрицали свое участие в правонарушении, но впоследствии признались в содеянном. Их действия сняла и камера видеонаблюдения, которая находилась неподалеку.

Мужчины не смогли объяснить, зачем взяли велокофейню.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.