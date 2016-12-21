В Сумах украли велокофейню

5 января, около 5 часов утра, инспекторы получили сообщение о группе мужчин, которые тянут велокофейню на улице Харьковской.
Экипаж, который был неподалеку, прибыл на вызов за несколько минут. Около 50 метров от места вызова инспектора заметили велокофейню и 5 мужчин, которые стояли в нескольких метрах от нее.
Граждане, которые имели явные признаки алкогольного опьянения, сначала отрицали свое участие в правонарушении, но впоследствии признались в содеянном. Их действия сняла и камера видеонаблюдения, которая находилась неподалеку.
Мужчины не смогли объяснить, зачем взяли велокофейню.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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