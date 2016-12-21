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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах украли велокофейню

Патрульные задержали 5 мужчин, которые, ради развлечения, похитили велокофейню.

5 января, около 5 часов утра, инспекторы получили сообщение о группе мужчин, которые тянут велокофейню на улице Харьковской.

Экипаж, который был неподалеку, прибыл на вызов за несколько минут. Около 50 метров от места вызова инспектора заметили велокофейню и 5 мужчин, которые стояли в нескольких метрах от нее.

Граждане, которые имели явные признаки алкогольного опьянения, сначала отрицали свое участие в правонарушении, но впоследствии признались в содеянном. Их действия сняла и камера видеонаблюдения, которая находилась неподалеку.

Мужчины не смогли объяснить, зачем взяли велокофейню.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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