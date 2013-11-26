Патрульные составили протокол на сумчанина за заведомо ложный вызов

Патрульные оперативно последовали на место вызова. Двери в квартиру открыла женщина, которая пояснила, что не вызывала стражей порядка и сообщила, что никаких событий, о которых рассказывали патрульные, не было. Также, она добавила, что звонок мог сделать мужчина, с которым она проживает. Впоследствии, в квартиру пришел заявитель.
Гражданин, который имел признаки алкогольного опьянения, сообщил, что поссорился со своей сожительницей и решил позвонить в полицию, чтобы его забрали на несколько суток от нее, а историю о вызове придумал для того, чтобы привлечь внимание инспекторов. В медицинском учреждении у него зафиксировали 2,04 промилле алкоголя.
Полицейские составили на мужчину протокол по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (заведомо ложный вызов специальных служб).
Патрульные составили на сумчанина админматериалы за заведомо ложный вызов....
Неизвестный позвонил с мобильного телефона на номер дежурной части Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и...