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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Патрульные составили протокол на сумчанина за заведомо ложный вызов

4 января, около 20 часов, на линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из домов на проспекте Курском человек в состоянии алкогольного опьянения начал ссору со своей сожительницей.

Патрульные оперативно последовали на место вызова. Двери в квартиру открыла женщина, которая пояснила, что не вызывала стражей порядка и сообщила, что никаких событий, о которых рассказывали патрульные, не было. Также, она добавила, что звонок мог сделать мужчина, с которым она проживает. Впоследствии, в квартиру пришел заявитель.

Гражданин, который имел признаки алкогольного опьянения, сообщил, что поссорился со своей сожительницей и решил позвонить в полицию, чтобы его забрали на несколько суток от нее, а историю о вызове придумал для того, чтобы привлечь внимание инспекторов. В медицинском учреждении у него зафиксировали 2,04 промилле алкоголя.

Полицейские составили на мужчину протокол по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (заведомо ложный вызов специальных служб).

Право Ложный звонок
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