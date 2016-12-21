Сумские копы нашли мужчину, который находится в розыске за драку

Во время проверки гражданина по имеющимся базами полиции инспекторы выяснили, что водитель находится в розыске как лицо, которое уклоняется от следствия по подозрению в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК еще с 2014 года.
Полицейские доставили 45-летнего гражданина в Сумское отделение полиции.
Накануне рождественских праздников патрульные пришли в детский сад № 21 «Волошка».... 1
2 января, ночью, около 2 часов, экипаж патрульных получил сообщение о повреждении имущества на улице Харьковской....
Патрульные обнаружили очередные нарушения правил перевозки опасных грузов....
Сумские полицейские продолжают принимать активные меры по разъяснению несовершеннолетним ПДД и правил безопасного обращения вблизи проезжей части....
Патрульные обнаружили водителя, который ездил с вероятно поддельным водительским удостоверением....