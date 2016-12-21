Сумские копы нашли мужчину, который находится в розыске за драку 4 января, около 18 часов, экипаж патрульных за нарушение ПДД остановил автомобиль Chevrolet на улице Куликовской.

Во время проверки гражданина по имеющимся базами полиции инспекторы выяснили, что водитель находится в розыске как лицо, которое уклоняется от следствия по подозрению в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК еще с 2014 года. Полицейские доставили 45-летнего гражданина в Сумское отделение полиции.