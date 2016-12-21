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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы нашли мужчину, который находится в розыске за драку

4 января, около 18 часов, экипаж патрульных за нарушение ПДД остановил автомобиль Chevrolet на улице Куликовской.

Во время проверки гражданина по имеющимся базами полиции инспекторы выяснили, что водитель находится в розыске как лицо, которое уклоняется от следствия по подозрению в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК еще с 2014 года.

Полицейские доставили 45-летнего гражданина в Сумское отделение полиции.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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