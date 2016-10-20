Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42149

В Сумах патрульные оперативно разыскали похищенный велосипед

4 января, около 10 часов, экипаж патрульных получил сообщение о краже из подвальных помещений на улице Котляревского.

На месте происшествия стражи порядка установили, что за ночь неизвестные проникли в подвал и похитили велосипед, дрель и металлические изделия.

В ходе опроса жителей дома один из граждан сообщил, что видел как незнакомые ему люди что-то клали в автомобиль Toyota Сorolla.

Через час на улице Белопольское шоссе патрульные заметили похожий по описанию автомобиль. Ни в транспортом средстве, ни рядом с ним людей не было.

Начав обследовать прилегающую территорию, неподалеку автомобиля инспекторы обнаружили недавно похищенный велосипед, который был накрыт полиэтиленовым пакетом. Заявительница узнала свою собственность.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать все обстоятельства дела.

Право Кража велосипеда
view counter

По тематике

05.12.2016 14:58

На Сумщине 76-летняя пенсионерка промышляла кражами велосипедов

При осмотре гаража 76-летней жительницы пгт Середино-Буда полицейские выявили склад краденых велосипедов. Как говорит сама бабушка, она «собирала» их в...

В Сумах поймали 11-летнего веловора
14.11.2016 15:58

В Сумах поймали 11-летнего веловора

Патрульные разыскали похищенный у 76-летней сумчанки велосипед....

03.11.2016 08:30

На Сумщине быстро раскрыли кражу велосипеда

Не имея денег на приобретение веломашины, житель Ахтырского района украл оставленный без присмотра возле магазина чужой велосипед. Но долго пользоваться...

Сумские копы оперативно задержали похитителя велосипеда
31.10.2016 15:15

Сумские копы оперативно задержали похитителя велосипеда

29 октября, около 13 часов, на улице Кузнечной, к экипажу патрульных обратился мужчина, который сообщил, что несколько минут назад неизвестный...

20.10.2016 08:37

В Сумах оперативно задержали веловора

18 октября, около 5 часов утра, 48-летний мужчина обнаружил кражу своего велосипеда, который он оставил без присмотра на несколько минут,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.