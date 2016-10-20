В Сумах патрульные оперативно разыскали похищенный велосипед

На месте происшествия стражи порядка установили, что за ночь неизвестные проникли в подвал и похитили велосипед, дрель и металлические изделия.
В ходе опроса жителей дома один из граждан сообщил, что видел как незнакомые ему люди что-то клали в автомобиль Toyota Сorolla.
Через час на улице Белопольское шоссе патрульные заметили похожий по описанию автомобиль. Ни в транспортом средстве, ни рядом с ним людей не было.
Начав обследовать прилегающую территорию, неподалеку автомобиля инспекторы обнаружили недавно похищенный велосипед, который был накрыт полиэтиленовым пакетом. Заявительница узнала свою собственность.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать все обстоятельства дела.
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