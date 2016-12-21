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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:292

В ДТП с участием сумской маршрутки погибли двое

Сумская маршрутка столкнулась на трассе Сумы – Киев с Ладой Приорой.

Сегодня, 8 января, на трассе Сумы - Киев, недалеко от Полтавы, произошло столкновение маршрутного такси с легковым автомобилем «Приора», пишет 0542.ua.

По данным ГСЧС в Сумской области, в результате столкновения 2 сумчан получили травмы легкой степени тяжести. Два человека, которые находились в салоне «Приоры», погибли на месте аварии. Первую медпомощь всем участникам ДТП оказали полтавские спасатели.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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