В ДТП с участием сумской маршрутки погибли двое

Сегодня, 8 января, на трассе Сумы - Киев, недалеко от Полтавы, произошло столкновение маршрутного такси с легковым автомобилем «Приора», пишет 0542.ua.
По данным ГСЧС в Сумской области, в результате столкновения 2 сумчан получили травмы легкой степени тяжести. Два человека, которые находились в салоне «Приоры», погибли на месте аварии. Первую медпомощь всем участникам ДТП оказали полтавские спасатели.
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