В результате взрыва на Лушпы пострадали три человека Происшествие случилось утром в Сумах, в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы.

По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа. В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели. Выясняются обстоятельства и причины взрыва, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.