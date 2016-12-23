В результате взрыва на Лушпы пострадали три человека

По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа. В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели. Выясняются обстоятельства и причины взрыва, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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