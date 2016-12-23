По факту взрыва на Лушпы открыли уголовку

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Досудебное расследование поручено Сумскому отделу полиции под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры. Стало известно, что пострадавшему мужчине 26 лет», - написала она.
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