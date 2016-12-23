По факту взрыва на Лушпы открыли уголовку По факту взрыва на 1 этаже 9-этажного дома по пр. Лушпы, 52 начато уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины - умышленное уничтожение имущества, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. «Досудебное расследование поручено Сумскому отделу полиции под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры. Стало известно, что пострадавшему мужчине 26 лет», - написала она.