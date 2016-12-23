Очередной подрывник? Взрыв на Лушпы произошел из-за пострадавшего Пострадавшего 26-летнего мужчину, в квартире которого сегодня утром произошел взрыв, пока не дают допросить медики.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратур Сумской области Наталья Науменко.

«Как сообщил Владимир Ковтун, по результатам предварительного осмотра квартиры установлено, что от газовой плиты была отключена трубка, при этом кран подачи газа в квартиру был откручены. В настоящее время врачи не разрешают допросить пострадавшего», - написала она.