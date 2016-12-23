Первыми на место взрыва сегодня прибыли сумские патрульные

Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, эвакуировали граждан из 9-этажного дома. Во время эвакуации инспекторы нашли мужчину, который имел телесные повреждения, и сообщил, что он проживает в квартире, где произошел взрыв. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас патрульные огородили территорию возле дома, на месте работают следователи и ГСЧС. Движение вблизи места происшествия временно ограничено, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб.
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