Первыми на место взрыва сегодня прибыли сумские патрульные Сегодня, около 9 часов на проспекте Михаила Лушпы произошел взрыв в квартире на первом этаже.

Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, эвакуировали граждан из 9-этажного дома. Во время эвакуации инспекторы нашли мужчину, который имел телесные повреждения, и сообщил, что он проживает в квартире, где произошел взрыв. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас патрульные огородили территорию возле дома, на месте работают следователи и ГСЧС. Движение вблизи места происшествия временно ограничено, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб.