Патрульные задержали двух «металлистов» 5 января, около 12 часов, патрульные получили сообщение о краже под мостом на улице Черниговской.

На месте происшествия заявитель рассказал, что видел, как двое неизвестных снимали и распиливали металлические изделия. Один раз он испугал их криками о полиции, но, отойдя, увидел, что они вернулись.

Получив приметы мужчин, полицейские начали их поиски. Через несколько минут на улице Ковпака, стражи порядка заметили 2 граждан, которые что-то перевозили на санках и отвечали ориентированию. Как выяснилось, транспортировали мужчины недавно похищен металлолом, в их пакетах находились инструменты, которыми и распиливались металлические конструкции.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.