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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09254

Патрульные задержали двух «металлистов»

5 января, около 12 часов, патрульные получили сообщение о краже под мостом на улице Черниговской.

На месте происшествия заявитель рассказал, что видел, как двое неизвестных снимали и распиливали металлические изделия. Один раз он испугал их криками о полиции, но, отойдя, увидел, что они вернулись.

Получив приметы мужчин, полицейские начали их поиски. Через несколько минут на улице Ковпака, стражи порядка заметили 2 граждан, которые что-то перевозили на санках и отвечали ориентированию. Как выяснилось, транспортировали мужчины недавно похищен металлолом, в их пакетах находились инструменты, которыми и распиливались металлические конструкции.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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