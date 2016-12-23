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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37444

Сумская маршрутка, попавшая в ДТП на Полтавщине, ездила незаконно?

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко сообщил, что маршрут, которым ездила сумская маршрутка, попавшая 8 января в смертельное ДТП, нелегальный.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Обращаю внимание всех служб, особенно Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Маршрут является незаконным и работает с грубыми нарушениями. Результаты - уже не первые смерти из-за этих игры с разрешениями.

Может пора приводить все к нормам закона?» - написал Мартыненко.

Право Дтп
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