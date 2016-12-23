Сумская маршрутка, попавшая в ДТП на Полтавщине, ездила незаконно?

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
«Обращаю внимание всех служб, особенно Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Маршрут является незаконным и работает с грубыми нарушениями. Результаты - уже не первые смерти из-за этих игры с разрешениями.
Может пора приводить все к нормам закона?» - написал Мартыненко.
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