Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26170

В Сумах будут оключать свет

Во вторник, 10 января, на четырех улицах Сум будут отключать электроэнергию.

С 8.00 до 16.00 будут отключены дома по ул. Ивана Багряного, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 32, 20, 30, 30, 8, 22, 12, 2; Гризодубовой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 10, 20, 30, 40; Твардовского, 1; Нестерова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 20, 30, 7, 4, 17, сообщается на сайте ПАО «Сумыоблэнерго».

Общество Отключение света
view counter

По тематике

03.01.2017 16:07

Два дня сумчане будут без света

Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о том, что 4 и 5 января сумчанам придется временно обходиться...

05.12.2016 12:13

На выходных без света сидели жители 20 сел на Сумщине

2, 3 и 4 декабря на Сумщине в разное время суток кратковременно оставались без электроэнергии в 20 населенных пунктов....

24.11.2016 10:22

С понедельника в Сумах будут отключать свет

Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о том, что со следующей недели, с 28 ноября по 2...

17.10.2016 09:07

Сегодня часть Сум останется без света

В связи с ремонтными работами на электросетях часть Сум останется без света....

13.10.2016 12:29

Сегодня в Сумах несколько улиц останутся без света

Как сообщает сайт «Сумыоблэнерго», в связи с капитальным ремонтом и плановым техническим обслуживанием электросетей, несколько улиц в Сумах обесточены....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.