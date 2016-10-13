В Сумах будут оключать свет Во вторник, 10 января, на четырех улицах Сум будут отключать электроэнергию.

С 8.00 до 16.00 будут отключены дома по ул. Ивана Багряного, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 32, 20, 30, 30, 8, 22, 12, 2; Гризодубовой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 10, 20, 30, 40; Твардовского, 1; Нестерова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 20, 30, 7, 4, 17, сообщается на сайте ПАО «Сумыоблэнерго».